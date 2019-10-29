Разобранный Xiaomi Mi CC9 Pro показали на фото

В сети появилось фото, которое демонстрирует внутренности смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro. Снимок не только обнажает главную особенность устройства, пентакамеру, но и подтверждает наличие аккумулятора на 5170 мАч. Что до камеры, то первый модуль оснащается оптической стабилизацией, телеобъективом с 10-кратным гибридным и 50-кратным цифровым зумом. Второй модуль получил датчик на 12 Мп и оптику с фокусным расстоянием 50 мм и диафрагмой F/2,0. Третий модуль оснащается датчиком на 108 Мп, оптической стабилизацией и объективом с апертурой F/1,7. Четвертый получил 20 Мп сенсор и сверхширокоугольный объектив. Пятая камера представляет собой обычный модуль для съемки макро.