Разработка Essential Phone 2 отменена...

Издание Bloomberg сообщило о том, что компания Essential отменила разработку своего второго смартфона Essential PH-2. По словам источника, Essential рассматривает вариант по продаже компании. Якобы уже сейчас у Essential имеется один покупатель. По сообщениям The Information, компания ищет возможность привлечь дополнительное финансирование. В случае неудачи компания будет продана другому владельцу. Напомним, что с момента выхода прошлой осенью было продано всего 150 тысяч экземпляров Essential PH-1, а его цена снизилась с 699 долларов до 499 долларов. Сейчас аппарат можно найти по акции за 399 долларов.

За эти деньги пользователь получит корпус из титана и керамики, 5,71-дюймовый дисплей с разрешением 2560:1312 пикселей, двойную камеру состоящую из двух 13-Мп сенсоров, чипсет Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, порт USB Type-C, сканер отпечатков пальцев, четыре микрофона с шумоподавлением, аккумулятор на 3040 мАч с поддержкой быстрой зарядки и поддержку NFC. Пару месяцев назад смартфон обновился до Android 8.1 Oreo