Realme 10 4G получит батарею на 5000 мАч

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Realme 10 4G, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,4-дюймового AMOLED-экрана, сдвоенной тыльной камеры с главным модулем разрешением 50 Мп, восьмиядерной однокристальной системы MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Ранее в сети появились некоторые характеристики смартфона Realme 10 5G. Он будет отличаться 6,7-дюймовым IPS-дисплеем, 108-Мп основной камерой и, разумеется, платформой с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Ориентировочная дата выхода или цены смартфонов пока не раскрываются.
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