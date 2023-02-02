Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition получил дату выхода

Компания Realme объявила, что официальный релиз смартфона Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition состоится 10 февраля. От выпущенного ранее Realme 10 Pro 5G он не будет отличаться ничем, кроме расцветки задней панели.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и боковыми рамками всего 1 мм, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопом, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 13 с прошивкой Realme UI 4.0, поддержкой сотовых сетей 5G, габаритами 163,7:74,2:8,1 мм и массой 190 г.