Realme 10 Pro+ подешевел до 220 долларов

Компания Realme снизила цену на смартфон Realme 10 Pro+, который вышел в Китае в конце прошлого года. Если на старте продаж за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти просили 250 долларов, то со скидкой её предлагают приобрести за 220 долларов.

Напомним, что представленный в ноябре смартфон оснащается восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1080, 6,7-дюймовым OLED-экраном с ШИМ 2160 Гц, частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+, селфи-камерой на 16 Мп (сенсор Samsung S5K3P9), тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (Samsung S5KHM6), 8 Мп (сверхширик на Sony IMX355) и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, толщиной 7,78 мм, массой 173 грамма, модулем NFC, стереодинамиками и предустановленной фирменной оболочкой Realme UI 4.0.
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