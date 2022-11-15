Realme 10 Pro показали на постере

Компания Realme опубликовала постер смартфона Realme 10 Pro, официальная презентация которого запланирована на 17 ноября. Судя по изображению, аппарат получит очень тонкие рамки сбоку от экрана – всего 1 мм. По предварительным данным, аппарат также оснастят 6,7-дюймовым дисплеем, батареей ёмкостью 5000 мАч, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695 и основной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп.
Ранее было объявлено, что толщина нижней рамки смартфона Realme 10 Pro+ составит всего 2,33 мм. Этой модели также прочат 6,7-дюймовый изогнутый AMOLED-экран с кадровой частотой 120 Гц, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 1080, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и корпус массой 173 грамма.