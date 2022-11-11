Realme 10 Pro+ показали на рендерах

В сети появились качественные изображения и подробности о смартфоне Realme 10 Pro+, который должен в скором времени присоединится к уже представленным Realme 10 5G и Realme 10 4G. Отметим закругленную тыльную панель, изогнутую AMOLED-панель с углом изгиба 61 градус и частотой обновления 120 Гц, нижней рамкой толщиной всего 2,33 мм, технологию X-Touch для избавления от ложных нажатий и новой однокристальной системой MediaTek Dimensity 1080. Аппарат уже протестировали в AnTuTu, где он набрал 530 000 баллов. Таким образом, производительность смартфона почти не изменится по сравнению с Realme 9 Pro+, который построен на чипсете Dimensity 920.