Realme 10 Pro+ получил странный дисплей

Вчера инсайдеры поделились информацией о том, что Realme 10 Pro+ получит экран-водопад — это такое стильное название для дизайнерского решения, когда грани смартфона скошены и экран как бы заходит за фронтальную панель. Такого рода дизайнерские изыски пользовались спросом примерно лет пять назад, но потом производители от этого решения отказались — не сильно практично, удорожает производство, а пользователям всё равно. Однако оказалось, что Realme 10 Pro+ на самом деле получит достаточно стильный дисплей со скошенными гранями под 61 градус — за счёт этого фронтальная панель кажется визуально шире, чем есть на самом деле. И хотя решение, конечно, крайне спорное, пользователь на самом деле получает очень необычный для текущего рынка гаджет.

Правда, стоит сразу уточнить парочку моментов для тех, кому понравится дизайн Realme 10 Pro+ — начнём с того, что плёнку на этот экран вы не приклеите. Точнее, она то может быть установлена, но из-за скошенных граней она быстро слезет или под саму плёнку набьётся пыль. Второй момент — чехлы для такого рода дизайна подобрать очень тяжело, ведь боковые грани очень тонкие, а нужно же чехол за что-то крепить. И последний момент заключается в том, что стоимость этого экрана гораздо выше, так что если вы его поцарапаете или ударите, то замена будет очень неприятной. Именно из-за этого производители и отказались от подобных решений некоторое время назад, но Realme решила, что самое время возродить былую классику.