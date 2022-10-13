Realme 10 Pro+ получит SoC MediaTek Dimensity 1080

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Realme 10 Pro+, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Утверждается, что основой грядущей новинки станет недавно представленная однокристальная система MediaTek Dimensity 1080. Учитывая, что предшественник в лице Realme 9 Pro+ оснащается чипсетом Dimensity 920, то информация кажется вполне правдоподобной.

Остальные характеристики смартфона не приводятся, но тот же Realme 9 Pro+ имеет в своем распоряжении AMOLED-дисплей с частотой обновления изображения 90 Гц, 50-Мп основную камеру, батарею ёмкостью 4500 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 60 Вт.