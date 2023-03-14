Realme 10T 5G с 256 ГБ памяти представят 21 марта

Отделение компании Realme в Тайланде объявило дату выхода смартфона Realme 10T 5G. Релиз состоится уже 21 марта. Об устройстве пока известно, что оно получит однокристальную систему MediaTek Dimensity 810, 256 ГБ флеш-памяти, 90-Гц дисплей, боковой дактилоскоп и тройную основную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп. По данным некоторых источников, перед нами переименованный Realme 9i 5G, который продается в Индии с прошлого лета по цене в 180 долларов.

Последний, напомним, оснащается 6,6-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1080:2400 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, платформой MediaTek Dimensity 810, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, стереодинамиками и поддержкой сотовых сетей 5G.
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