Realme 11 4G показали на рендерах

В сети появились рекламные материалы с изображениями и подробностями о смартфоне Realme 11 4G, официальная презентация которого ожидается уже 31 июля. Итак, устройству приписывают наличие 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2, 6,4-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 108 Мп и 2 Мп, фронтальной камеры разрешением 16 Мп, корпуса толщиной 7,95 мм и массой 178 граммов, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт.