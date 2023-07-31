Realme 11 4G с 67-Вт зарядкой оценен в 312 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 11 4G, которая оценена во Вьетнаме в 312 и 337 долларов за версии со 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти соответственно. Новинку также оснастили 6,4-дюймовым sAMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5, боковым дактилоскопом, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной быстрой зарядки через разъем USB-C, предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной прошивкой Realme UI 4.0, а также черной и золотистой расцветками.

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