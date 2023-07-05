Realme 11 Pro готов к российскому релизу

Компания Realme объявила, что российская премьера смартфона Realme 11 Pro состоится 13 июля. Цены, разумеется, не раскрываются, но в Китае новинка стоит 260, 290 и 330 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. В Европе за базовый вариант с 8/128 ГБ просят 370 евро.

Напомним, что смартфон характеризуется новым процессором MediaTek Dimensity 7050, 6,7-дюймовым изогнутым по бокам AMOLED-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, ШИМ 2160 Гц, пиковой яркостью 950 нит и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт зарядки (адаптер в комплекте), сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 100 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, поддержкой сотовых сетей 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, двумя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и предустановленной ОС Android 13 с оболочкой Realme 4.0.
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