Realme 12 4G оценили в 215 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Realme 12 4G, которая оценена на дебютном пакистанском рынке в 215 долларов за конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Новинку оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 685 (производительность в 350 000 баллов в бенчмарке AnTuTu), 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью 2000 кд/кв.м, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, слотом для карты памяти microSD, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой Realme UI 5.0.