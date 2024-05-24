Realme 12 5G оценили в 23 тысячи рублей

В российской продаже появился смартфон Realme 12 5G, который предлагается в зеленом и сиреневом цветовых вариантах по цене в 23 тысячи рублей. Новинку оснастили предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной оболочкой Realme UI 5.0, однокристальной системой Mediatek Dimensity 6100+ с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Mali-G57 MP2, 6,72-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 950 нит, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки.