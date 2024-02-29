Realme 12+ 5G оценили в 265 долларов

Компания Realme представила в Индонезии смартфон Realme 12+ 5G, который обойдется на местном рынке в 265 долларов. Новинка оборудована 6,67-дюймовым экраном E4 AMOLED с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой HDR10+, пиковой яркостью 2000 нит и контрастностью 5000000:1, 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7050, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, предустановленной операционной системой Android 14 с прошивкой Realme UI 5.0, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, корпусом с размерами 163:75,5:7,9 мм и массой 190 граммов, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 67-Вт проводной зарядки.

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