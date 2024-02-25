Realme 12+ 5G показали на пресс-рендерах

Сетевой информатор Судханшу Амбхоре поделился официальными изображениями смартфона Realme 12+, официальный релиз которого ожидается 29 февраля. Судя по рендерам, аппарат унаследует дизайн от старших моделей серии Realme 12 Pro с их крупным блоком основной камеры и кожаным задником.

Что до технических характеристик, смартфон оснастят однокристальной системой MediaTek Dimensity 7050, до 12 ГБ оперативной до 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 14 с фирменной прошивкой Realme UI 5.0, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYT-600), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 67-Вт проводной зарядки.