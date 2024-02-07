Realme 12+ 5G протестировали в Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Realme 12+ 5G, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие однокристальной системы MediaTek Dimensity 7050, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. В одноядерном испытании аппарат набрал 958 баллов, а в многоядерном – 2346 баллов.

По данным китайского регулятора TENAA, Realme 12+ 5G также оснастят 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп (ультраширик) и 2 Мп (макро), врезанной в экран селфи-камерой разрешением 16 Мп и корпусом с размерами 162,95:75,45:7,87 мм и массой 190 граммов.