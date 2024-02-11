Realme 12 Pro оценен в 45 тысяч рублей

Отечественный ритейлер DNS добавил в свой каталог смартфоны Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+, которые были представлены в начале этого года. Итак, Realme 12 Pro оценен в 45 и 50 тысяч рублей за версии с 8/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, а за Realme 12 Pro+ попросят 55 тысяч рублей в варианте с 12 ГБ ОЗУ и 512 встроенной памяти. Дата начала продаж будет объявлена позже.

Напомним, что Realme 12 Pro характеризуется 6,7-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой регулировки ШИМ до 2160 Гц и пиковой яркостью 950 нит, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой Realme UI 5.0, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, дактилоскопическим сенсором, батареей ёмкостью 5000 мАч, основной камерой с модулями на 50 Мп (датчиком Sony IMX882 и OIS), 32 Мп (2-кратный зум) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп и поддержкой 67-Вт проводной зарядки.