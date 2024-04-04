Realme 12 Pro официально вышел в России

Компания Realme дала старт официальным российским продажам смартфонов Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+, которые доступны в синей и бежевой расцветках по цене от 35 и от 42 тысяч рублей за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти соответственно.

Напомним, что Realme 12 Pro+ оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 67 Вт, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890), 64 Мп (перископный модуль с 3-кратным оптическим зумом) и 8 Мп (сверхширик), стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, а также предустановленной ОС Android 14 с фирменной оболочкой Realme UI 5.