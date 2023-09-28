Realme 12 Pro+ показали на рендере

В сети появилось первое изображение смартфона Realme 12 Pro+, официальный релиз которого ожидается в начале ноября этого года. Рендер подтверждает вчерашние слухи о перископном модуле в составе основной камеры – он составит компанию главному и сверхширокоугольному модулям. Остальные характеристики устройства пока не приводятся.

Напомним, что его предшественник в лице Realme 11 Pro+ оснащается 6-нм платформой MediaTek Dimensity 7050, 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, 10-битным цветом, яркостью 950 кд/м² и ШИМ-затемнением с частотой 2160 Гц, подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик оптического формата 1/1,4 дюйма Samsung HP3 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 100-Вт проводной зарядки.

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