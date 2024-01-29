Realme 12 Pro+ получил перископную камеру

Компания Realme представила смартфон Realme 12 Pro+, который оценен в 360, 385 и 410 долларов за версии с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 67 Вт, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890), 64 Мп (перископный модуль на 3-кратным оптическим зумом) и 8 Мп (сверхширик), защитой от влаги в соответствии со степенью IP65, подэкранным дактилоскопом, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, предустановленной ОС Android 14 с фирменной оболочкой Realme UI 5, а также корпусом с размерами 161,47:74,02:8,75 мм и массой 196 граммов.