Realme 12 Pro+ получит 64-Мп перископную камеру

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах Realme 12 Pro и 12 Pro+, официальная презентация которых ожидается в 2024 году. Итак, обе модели оснастят 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,63 ГГц, графическим адаптером Adreno 720 и модемом 5G, OLED-дисплеями, ёмкими аккумуляторами и поддержкой быстрой проводной зарядки. При этом, старшая модель сможет похвастаться перископным телефотомодулем с 3-кратным оптическим зумом на основе флагманского датчика изображения OmniVision OV64B разрешением 64 Мп, обеспечивающий 3-кратный оптический зум. Данный сенсор можно встретить в OnePlus 12 и смартфонах серии iQOO 12.