Realme 12X оценили в 195 долларов

Компания Realme представила недорогой смартфон Realme 12X, который появится в китайской продаже 1 апреля по цене в 195 и 220 долларов за версии с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти.

Новинка оборудована 6,67-дюймовым дисплеем IPS с кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 625 нит, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6100+ с тактовой частотой до 2,2 ГГц, предустановленной фирменной прошивкой Realme UI 5.0 на базе операционной системы Android 14, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 50 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, корпусом толщиной 7,89 мм и массой 190 граммов, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 15-Вт быстрой проводной зарядки.