Realme 13 5G и Realme 13+ 5G готовы к российскому релизу

Компания Realme объявила о скором релизе в России смартфонов Realme 13 5G и Realme 13+ 5G, которые дебютировали на международном рынке минувшим летом. Российские продажи стартуют 29 октября.

Напомним, что Realme 13 5G характеризуется 6,72-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 6-нм процессором MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой до 2,4 ГГц, системой охлаждения из нержавеющей стали площадью 2249 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Samsung ISOCELL S5KJNS) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, корпусом толщиной 7,79 мм, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP64, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и фирменной прошивкой One UI 5.0 на базе ОС Android 14.
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