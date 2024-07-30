Realme 13 Pro+ получил 80-Вт зарядку

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 13 Pro+, которая оценена в 395, 420 и 440 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Новинка также характеризуется 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 120 Гц, яркостью до 2000 нит и ШИМ-регулированием 2160 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 c тактовой частотой до 2,4 ГГц, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYT-701 с OIS), 50 Мп (перископический телеобъектив с 6-кратным зумом) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 32 Мп, фирменной технологией HyperImage+ с функциями искусственного интеллекта, аккумулятором ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки и прошивкой Realme UI 5.0 на базе ОС Android 14 «из коробки».

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