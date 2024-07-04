Realme 13 Pro+ получит 1 ТБ флеш-памяти

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились фотографии и сведения о смартфоне Realme 13 Pro+, который еще не был представлен официально.

Итак, аппарат оснастят 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2412:1080 точек, 6 ГБ, 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ оперативной и 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флэш-памяти, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 710, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (3-кратное оптическое приближение) и 8 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 5050 мАч, а также корпусом с габаритами 161,3:73,9:8,2 мм и массой 190 грамм.