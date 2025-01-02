Realme 14 Pro+ 5G полностью рассекречен

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики смартфона Realme 14 Pro+ 5G, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,83-дюймового изогнутого OLED-экрана с разрешением 2800:1272 точки (формат 1,5K), 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 c тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Adreno 810, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения Sony IMX896 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (IMX882 и 3-кратный оптический зум), селфи-камеры разрешением 32 Мп, батареи ёмкостью 6000 мАч, поддержки 80-Вт проводной быстрой зарядки, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, а также корпуса с толщиной 7,99 мм и 194 грамма.

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