Realme 14 Pro может менять цвет корпуса на морозе

Сегодня компания Realme представила свои новые смартфоны 14 Pro и 14 Pro Plus, реализовав достаточно интересную и во многом уникальную фишку — эти устройства могут менять цвет на холоде. Да, новинки поддерживают технологию изменения цвета, правда только в версии с перламутрово-белой окраской. Варианты в фиолетовом и сером цветах сохраняют одну неизменную расцветку, что, конечно, слегка обидно, так как стоимость у смартфонов абсолютно одинаковая и от расцветки не зависит. А вот белые модели, разработанные в сотрудничестве с датской студией Valeur Designers, содержат термохромные пигменты — они стартуют с белого цвета, но приобретают голубые оттенки, когда температура опускается ниже 16 градусов. При повышении температуры цвет возвращается к исходному состоянию.

Кроме того, данные смартфоны оснащены тройной вспышкой, плюс ещё одной важной характеристикой стала защита IP69, которая раньше встречалась только у самых прочных защищённых смартфонов. Этот стандарт обеспечивает защиту от пыли и струй воды под высоким давлением и при высокой температуре. Помимо этого, смартфоны имеют рейтинг IP68 для защиты при погружении в воду и IP66 для устойчивости к струям воды с большим объёмом, но меньшим давлением. В остальном модели 14 Pro и 14 Pro Plus представляют собой типичных представителей среднего сегмента — оба смартфона оснащены основными камерами на 50 Мп и процессорами среднего уровня (Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 у Pro Plus и MediaTek Dimensity 7300 у Pro).