Realme 14 Pro+ приписывают флагманскую камеру

Известный информатор Digital Chat Station раскрыл некоторые характеристики смартфона Realme 14 Pro+, дебют которого ожидается уже в следующем месяце. Итак, аппарат оснастят камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX906 на 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (Sony IMX882 и 3-кратное оптическое приближение), плоским экраном с 2.5D-скруглением по всем сторонам, пластиковой рамой корпуса, подэкранным короткофокусным сканером отпечатков пальцев и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Утверждается, что международный релиз смартфона состоится одновременно с китайским.

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