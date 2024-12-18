Realme 14X 5G с АКБ на 6000 мАч оценили в 175 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Realme 14X 5G, которая работает под управлением ОС Android 14 с гарантированными обновлениями до Android 16. Новинка также получила 6,67-дюймовый IPS LCD дисплей с разрешением 720:1604 точки и кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти micro SD, основную камеру на 50 Мп, селфи-камеру разрешением 16 Мп, корпус с размерами 165,6:76,1:7,94 мм, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также прочностью по стандарту MIL-STD 810H, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 45-Вт проводной зарядки, а также красную, черную и золотистую расцветки. Смартфон оценен в 175 и 190 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Глобальная версия OnePlus 13 выйдет в двух версиях памяти …
Набирающий популярность инсайдер MysteryLupin раскрыл подробности о глобальной версии флагманского смартф…
iPhone 17 Slim получит одинарную камеру…
Сетевые источники сообщают, что в сентябре 2025 года компания Apple представит совершенно новый смартфон …
Официально: Redmi Note 14 Pro выдержит погружение в воду …
Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне Redmi Note 14 Pro, который еще не был представлен …
Смартфон Honor 200 Smart оценен в 220 евро …
Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor 200 Smart, которая оценена на европейском р…
Samsung Galaxy S25 протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования флагманского смартфона Sa…
Honor Готовится к релизу Magic7 RSR Porsche Design…
Судя по информации западных инсайдеров, компания Honor готовится к релизу нового смартфона Magic7 RSR Por…
Motorola Razr 50s протестировали в бенчмарке …
В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования складного смартфона Motorola Razr …
Регулятор раскрыл параметры смартфона Realme Neo7…
В базе данных китайского регулятора TENAA появились фотографии и характеристики смартфона Realme Neo7, ко…
Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Снимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 ProСнимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 Pro
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor