Realme 14X 5G с АКБ на 6000 мАч оценили в 175 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Realme 14X 5G, которая работает под управлением ОС Android 14 с гарантированными обновлениями до Android 16. Новинка также получила 6,67-дюймовый IPS LCD дисплей с разрешением 720:1604 точки и кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти micro SD, основную камеру на 50 Мп, селфи-камеру разрешением 16 Мп, корпус с размерами 165,6:76,1:7,94 мм, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также прочностью по стандарту MIL-STD 810H, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 45-Вт проводной зарядки, а также красную, черную и золотистую расцветки. Смартфон оценен в 175 и 190 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.