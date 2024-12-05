Realme 14x получит защиту от воды

Профильное издание 91mobiles сообщает, что уже 19 декабря компания Realme представит в Индии недорогой смартфон Realme 14X. Его главной особенностью станет защита от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, которая предполагает устойчивость к сильной струе горячей воды.

Смартфону также приписывают наличие батареи ёмкостью 6000 мАч, 6,67-дюймового экрана IPS с разрешением HD+, конфигураций на 6/128 ГБ, 8 ГБ/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, а также корпуса в черной, красной и золотистой расцветках.