Realme 15 5G оценили в 300 долларов

Компания Realme объявила о выпуске смартфона Realme 15 5G, который появится в продаже на дебютном индийском рынке 30 июля по эквивалентной цене в 300 долларов за базовую версию на 8/128 ГБ памяти.

Смартфон получил 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 7300+ с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Arm Mali-G615, 6,8-дюймовый дисплей OLED HyperGlow 4D Curve+ с разрешением 2800:1280 пикселей, частотой обновления изображения 144 Гц, яркостью до 6500 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 4608 Гц, основную камеру с главным модулем на 50 Мп (датчик изображения Sony IMX882 и OIS), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт, корпус толщиной 7,66 мм и ОС Android 15 с надстройкой UI 6.0 «из коробки».