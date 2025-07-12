Realme 15 Pro 5G получит очень яркий экран

Компания Realme раскрыла новые подробности о смартфоне Realme 15 Pro, который будет представлен 24 июля вместе с базовой моделью. Итак, производитель рассказал о немного изогнутом с четырёх сторон экране HyperGlow с кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 6500 нит, соотношением дисплея к передней панели 94 % и защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Ранее сообщалось о наличии батареи ёмкостью 7000 мАч, поддержки проводной зарядки мощностью 80 Вт, корпусе толщиной 7,69 мм, 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с максимальной частотой 2,8 ГГц, графикой Adreno 722 и модемом 5G, системы охлаждения площадью 7000 мм², четырех расцветок, тройной тыльной камеры с RGB-подсветкой вокруг блока камеры и двойной светодиодной вспышкой.

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