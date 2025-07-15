Realme 15 Pro 5G получит три 50-Мп камеры

Компания Realme раскрыла новые подробности о смартфоне Realme 15 Pro 5G, который будет официально представлен 24 июля. Производитель подтвердил наличие тройной тыльной камеры, в которую войдет 50-Мп главный модуль с оптической стабилизацией и 50-Мп сверхширокоугольный модуль, селфи-камеры разрешением 50 Мп, а также записи видео в 4K при 60 к/c во всех камерах.

Ранее стало известно, что смартфон получит 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку 80-Вт быстрой проводной зарядки и немного изогнутый с четырёх сторон экран HyperGlow с частотой обновления изображения 144 Гц и пиковой яркостью 6500 нит.