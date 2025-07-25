Realme 15 Pro получил камеру на 50 Мп и мощный чип

Сегодня смартфон Realme 15 Pro был официально представлен — он получил ряд заметных улучшений по сравнению с предшественником. Главным обновлением стал переход на более мощный чип Snapdragon 7 Gen 4 от компании Qualcomm, что обещает заметный прирост производительности. Смартфон сохраняет 6,8-дюймовую OLED-матрицу, но теперь с повышенной частотой обновления 144 Гц, а для стабильной работы при высокой нагрузке используется продвинутая система охлаждения AirFlow VC. Камеры — ещё одна сильная сторона новинки. В Realme 15 Pro установлены сразу три 50-мегапиксельных датчика — в основной, сверхширокоугольной и фронтальной камерах. Основной модуль построен на сенсоре Sony IMX896 размером 1/1.56”, сверхширик обновился с 8 до 50 Мп, а фронтальная камера получила апгрейд с 32 до 50 Мп, что должно серьёзно улучшить качество селфи и видеозвонков. Правда, телеобъектив в этой модели отсутствует.

Батарея стала настоящим сюрпризом — её ёмкость увеличили до 7000 мАч, при этом осталась поддержка быстрой зарядки на 80 Вт. По заявлениям компании, аккумулятор сохранит до 80% ёмкости даже после 1600 циклов зарядки, что эквивалентно нескольким годам активного использования. Несмотря на такой мощный аккумулятор, толщина корпуса составляет всего 7,69 мм, что даже немного меньше, чем у предыдущей модели. При достаточно разумной стоимости это очень интересное решение для тех пользователей, которые хотят получить максимум производительности от доступного решения.
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