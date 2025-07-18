Realme 15 и 15 Pro показали во всех расцветках

Компания Realme опубликовала новые постеры, посвященные смартфонам серии Realme 15. Как известно, в этом году серия будет состоять из базовой и Pro-моделей. По предварительным данным, Realme 15 5G, оснастят изогнутым дисплеем с кадровой частотой 144 Гц, локальной пиковой яркостью 6500 нит, частотой отклика сенсорного слоя 2500 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass, корпусом толщиной 7,66 мм, защитой от воды и пыли по стандарту IP69, зеленым, розовым и белым цветовыми вариантами, 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7300+, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, а также 50-Мп тыльной и 50-Мп фронтальной камерами. Старшая модель Realme 15 Pro 5G будет отличаться однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 и 50-Мп перископным модулем в составе уже тройной основной камеры.

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