Realme 15 получил очень приличные характеристики

Сегодня компания Realme официально представила серию смартфонов Realme 15 — базовая версия Realme 15 предлагает сбалансированные характеристики, унаследовав ключевые черты старшей модели, но с небольшими упрощениями, чтобы сохранить более доступную цену. Смартфон работает на мобильном процессоре Dimensity 7300+ от компании MediaTek и оснащается тем же 6,8-дюймовым OLED-экраном с частотой 144 Гц и лёгким изгибом по краям, что и Realme 15 Pro. Это делает его отличным вариантом для мультимедиа и плавной прокрутки контента, да и в некоторых не особо требовательных играх можно получить очень плавный игровой процесс.

Камеры упростили по сравнению с Pro-версией — основной и фронтальный модули остались прежними (по 50 Мп), но вместо широкоугольной камеры на 50 Мп теперь используется более простая 8-мегапиксельная камера с ультраширокоугольным объективом. Тем не менее, функция AI Edit Genie, основанная на ИИ, осталась доступна и в стандартной версии — прямо в галерее. Смартфон также получил батарею на 7000 мАч с быстрой зарядкой на 80 Вт, как у старшей модели — что редкость для устройства в данном ценовом сегменте. По итогу можно уверенно сказать, что Realme 15 — мощный представитель среднего класса с флагманским экраном, большим аккумулятором и сбалансированной камерой, который выделяется на фоне конкурентов более выгодным соотношением цены к производительности. Правда, если пользователю нужно что-то более мощное, стоит посмотреть на Pro-версию.
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