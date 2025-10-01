Realme 15X 5G получил аккумулятор на 7000 мАч

Компания Realme представила смартфон Realme 15X 5G, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 7000 мАч при корпусе толщиной 8,28 мм. Новинку также оснастили 6,8-дюймовым экраном с разрешением 1570:720 точек, частотой обновления изображения до 144 Гц, максимальной яркостью 1200 нит и частотой отклика сенсора до 180 Гц, 6-нанометровым чипсетом MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2, 6 или 8 ГБ ОЗУ, до 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой 60-Вт быстрой зарядки, 50-Мп основной камерой на базе сенсора Sony IMX852, 50-Мп фронтальной камерой, прошивкой Realme UI 6.0 на базе ОС Android 15 «из коробки», защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69, корпусом с ударопрочностью военного уровня и модемом 5G. Цена базовой конфигурации с 6/128 ГБ памяти составляет эквивалент 190 долларов.