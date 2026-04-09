Складной смартфон AI+ Nova Flip оценили в 325 долларов

Компания AI+ пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Nova Flip, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP2.

Новинка также получила 6,9-дюймовый внутренний AMOLED-экран с разрешением 2790:1188 точек, 3,1-дюймовый внешний AMOLED-дисплей, 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 32 Мп, аккумулятор ёмкостью 4325 мАч, поддержку 33-Вт быстрой проводной зарядки, слоты для двух SIM-карт с поддержкой сетей 5G, модуль NFC, боковой дактилоскопический сенсор, гироскоп, датчик Холла и защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 325 долларов.