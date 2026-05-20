iPhone Fold будут продавать за 3000 долларов

Задержка выхода iPhone Fold связана с тем, что Apple стремится создать устройство, которое будет заметно отличаться от конкурентов не только дизайном, но и качеством компонентов. Например, по данным инсайдеров, ключевым элементом конструкции станет шарнир из жидкого металла. Именно он, как утверждается, помогает избавиться от характерной линии сгиба, которая до сих пор присутствует практически во всех складных смартфонах на Android. Дополнительно Apple якобы использует ультратонкое стекло UTG разной толщины, что также положительно влияет на внешний вид и долговечность экрана.

Несмотря на сообщения о проблемах с контролем качества и «дребезжащем» механизме шарнира, которые появились буквально вчера, именно эта деталь считается основой конструкции iPhone Fold. Более того, шарнир называют одним из самых дорогих компонентов устройства. Apple использует особый механизм, который должен снизить нагрузку на внутренний OLED-дисплей во время постоянного складывания и раскладывания смартфона, и на его разработку ушло очень много средств. Проблема лишь в том, что все эти расходы в итоге лягут на плечи потенциальных покупателей, которым придётся покупать смартфон по очень высокой стоимости. К примеру, есть мнение, что стоимость складной модели компании Apple будет стартовать с отметки в 3000 долларов, что невероятно дорого даже по меркам современного рынка. И, естественно, это сделает гаджет ультрапремиальным, но и спрос на него будет низкий.