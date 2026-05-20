iPhone Fold будут продавать за 3000 долларов

Задержка выхода iPhone Fold связана с тем, что Apple стремится создать устройство, которое будет заметно отличаться от конкурентов не только дизайном, но и качеством компонентов. Например, по данным инсайдеров, ключевым элементом конструкции станет шарнир из жидкого металла. Именно он, как утверждается, помогает избавиться от характерной линии сгиба, которая до сих пор присутствует практически во всех складных смартфонах на Android. Дополнительно Apple якобы использует ультратонкое стекло UTG разной толщины, что также положительно влияет на внешний вид и долговечность экрана.

Несмотря на сообщения о проблемах с контролем качества и «дребезжащем» механизме шарнира, которые появились буквально вчера, именно эта деталь считается основой конструкции iPhone Fold. Более того, шарнир называют одним из самых дорогих компонентов устройства. Apple использует особый механизм, который должен снизить нагрузку на внутренний OLED-дисплей во время постоянного складывания и раскладывания смартфона, и на его разработку ушло очень много средств. Проблема лишь в том, что все эти расходы в итоге лягут на плечи потенциальных покупателей, которым придётся покупать смартфон по очень высокой стоимости. К примеру, есть мнение, что стоимость складной модели компании Apple будет стартовать с отметки в 3000 долларов, что невероятно дорого даже по меркам современного рынка. И, естественно, это сделает гаджет ультрапремиальным, но и спрос на него будет низкий.
Motorola Moto G37 Power получит батарею на 7000 мАч…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделями Moto G37 и Moto G37 Power, которые основаны н…
OnePlus Nord 6 оценен от 32 тысяч рублей …
Российский AliExpress объявила о старте продаж смартфона OnePlus Nord 6, который оценен от 32 тысяч рубле…
Samsung Galaxy S26 уже подешевел в США …
Смартфоны серии Samsung Galaxy S26 появились в продаже чуть больше недели назад, однако продажи в США и И…
Vivo Y600 Pro с АКБ на 10000 мАч готов к выходу …
Компания Vivo объявила, что в ближайшее время будет представлен смартфон Y600 Pro. Производитель подтверд…
Huawei представила смартфон Pura X Max…
Компания Huawei первой показала складной смартфон с широким, почти «квадратным» форм-фактором, который ра…
Камерофон Xiaomi Leica Leitzphone оценили в 2000 евро …
Компания Xiaomi представила смартфон Leica Leitzphone, который стал глобальной версией эксклюзивного для …
Официально: RedMagic 11S Pro получит АКБ на 7500 мАч …
Компания RedMagic раскрыла некоторые технические параметры игрового смартфона 11S Pro, который будет пред…
Объявлена дата выхода Samsung Galaxy A57 …
Компания Samsung объявила, что среднебюджетные смартфоны Galaxy A57 и Galaxy A37 будут представлены 25 ма…
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor