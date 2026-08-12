Realme 16x 5G с АКБ на 7000 мАч оценили в 270 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 16x 5G, в основу которой легла 6-нанометровая однокристальная система MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MC2. Новинку также оснастили 6,8-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1570:720 точек, кадровой частотой 144 Гц и типичной яркостью 975 нит, 4 или 6 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR4X, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти, системой охлаждения AirFlow VC с испарительной камерой на 5300 мм², батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной и обходной зарядок Bypass Charging, двойной основной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, а также корпусом толщиной 8,8 мм и массой 217 граммов. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 270 долларов.

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