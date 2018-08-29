Realme 2 выглядит привлекательно

Компания OPPO некоторое время назад представила новый бренд Realme, который выпускает свои интересные смартфоны. Стоит сказать, что в плане дизайна или основных преимуществ этот бренд от условного оригинала отличается крайне слабо. Например, вот в продажу поступила новинка под именем Realme 2. Это гаджет с вырезом на экране и интересным дизайном с переходами на тыльной стороне. Такие же гаджеты выходят в продажу буквально каждый день, но здесь есть преимущество в плане стоимости. Если вам не очень важен бренд и больше интересует цена вопроса, то обязательно присмотритесь к Realme 2. Это вполне доступный продукт, который удовлетворит потребности практически любого пользователя. Даже геймеры могут без труда запускать здесь любимые шутеры без тормозов и зависаний.