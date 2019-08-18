Realme 3 Pro и его функции

С ёмким аккумулятором на 4045 мАч можно пользоваться смартфоном целый день, не привязываясь к розетке и не таская с собой пауэрбанк. Двойная камера с основным сенсором Sony IMX 519 способна снимать в разрешении 4K, а для завсегдатаев социальных сетей предусмотрен 25-мегапиксельный селфи-модуль с поддержкой ИИ-алгоритмов, которые улучшают качество снимков.Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 710, оснащен 4 ГБ оперативки и накопителем на 64 ГБ — с такой начинкой можно долго не задумываться о смене устройства. Вырез для фронталки в большом 6,3-дюймовом дисплее сделан в форме капли — в отличие от широкой «чёлки», он не отвлекает от игры или веб-серфинга в полноэкранном режиме.Стоимость новинки составит 250 долларов.