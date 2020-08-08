Realme 5 Pro в новом цвете

В последнее время производители стали все чаще выпускать новые версии своего смартфона, так как это реальная возможность привлечь новую аудиторию к гаджету, который уже разработан и на его обновление не нужно тратить много времени и средств. Именно так производитель поступил со смартфоном Realme 5 Pro, который вдруг даже выпустили в белом цвете. Основное преимущество продукта в том, что вы можете купить гаджет за вполне адекватные деньги и получить качественный корпус, которого нет у других пользователей. Для большинства пользователей это действительно хорошие новости, так как Realme 5 Pro очень крут сам по себе, а в уникальном дизайне тем более. Ожидаем продаж новинки на территории нашей страны и тогда поговорим о цене.