Realme 5i стоит 130 долларов

Мы привыкли к тому, что современные смартфоны с большим количеством камер обычно стоят дорого, снимают хорошо и предоставляют пользователю возможность получать удовольствие от работы с кадром. Однако не у всех пользователей есть возможность взять и отдать за смартфон тысячу долларов, ведь это очень дорого и для некоторых такие деньги просто непозволительны. Более того, мы тоже считаем, что платить за смартфон такие суммы не совсем умно, ведь уже через год смартфон устареет. Теперь в продажу поступит смартфон Realme 5i, который стоит всего 130 долларов и при этом выдает очень высокое качество изображения, которое можно получить с четырех камер на устройстве. Да, конечно, это не идеальное качество, но за свои деньги это лучший выбор.