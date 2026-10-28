iQOO представила недорогой геймерский смартфон Neo 12

Сегодня компания iQOO официально представила смартфон Neo 12, который по сравнению с прошлогодним Neo 11 получил более высокую частоту обновления экрана, увеличенную ёмкость аккумулятора и новый процессор Snapdragon. Собственно, iQOO Neo 12 работает на базе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и оснащён новым фирменным процессором Q3, предназначенным для более эффективной обработки игровых задач. По заявлению производителя, производительность центрального процессора выросла на 20%, а новый Q3 обеспечивает прирост производительности на 60% и повышает энергоэффективность на 40% по сравнению с предшественником.

Особое внимание уделено игровым возможностям — по данным iQOO, более 50 игр поддерживают нативную работу при 185 кадрах в секунду. Ещё смартфон оснащается 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra, а для хранения данных используется накопитель стандарта UFS 4.1. Для поддержания высокой производительности предусмотрена система активного охлаждения со встроенным вентилятором размером 17х17 мм. Он способен прокачивать до 9770 см3 воздуха в минуту и предлагает три режима скорости вращения. Кроме того, вентилятор работает совместно с испарительной камерой 3D VC площадью 8200 мм2 — по заявлению iQOO, такая конструкция повышает эффективность отвода тепла на 15% по сравнению с Neo 11. Корпус смартфона соответствует стандартам защиты от пыли и воды IP68 и IP69, что весьма необычно с учётом того, что здесь используется активный кулер.
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