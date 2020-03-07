Realme 6 Pro с квадро-камерой на 64 Мп

Компания Realme представила новый смартфон Realme 6 Pro.

Новинка получила 6.6 дюймовый IPS дисплей с разрешением экрана FHD+ и частоту обновления изображения 90 Гц. На экране разместили два модуля для фронтальной камеры на 16 Мп + 8 Мп.

За производительность смартфона отвечает новый игровой процессор Qualcomm Snapdragon 720G. Это восьмиядерный процессор с функцией Elite Gaming, построенный по 8-нанометровому техпроцессу с использованием ядер Kryo 465 в конфигурации big.LITTLE. Смартфон будет поставляться с 6/8 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC Flash Charge на 30 Вт.

Основная камера смартфона получила четыре модуля. Где основной модуль Samsung GW1 на 64 Мп. Его дополняет широкоугольный модуль на 8 Мп с углом охвата 119 градусов, 12 Мп телевик с 20 кратным приближением и 2 Мп макро линза с фокусным расстоянием 4 см.

Работает новинка на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI 1.0. Смартфон поступит в продажу с 13 марта от 240 долларов.