Realme 6 с процессором Helio G90T и дисплеем на 90 Гц

Компания Realme представила новый смартфон Realme 6 на европейском рынке.

Смартфон Realme 6 получила 6.5 дюймовый IPS дисплей с круглым отверстием для 16 Мп фронтальной камеры. Также смартфон получил частоту обновления экрана 90 герц. За производительность смартфона будет отвечать восьмиядерный процессор MediaTek Helio G90T в паре с 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ.и За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC Super Charge на 30 Вт. Основная камера получила четыре модуля: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Работает смартфон Realme 6 на операционной системе Android 10.

Продажи смартфона стартуют 6 апреля, за версию 4/64 ГБ просят 220 евро, за 4/128 ГБ 270 евро, а за топовую модификацию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ просят 300 евро.