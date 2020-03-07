Realme 6 с процессором MediaTek Helio G90T и экраном на 90 Гц

Вслед за Redme 6 Pro, компания Realme представила и упрощенную версию смартфона с названием Realme 6.

Внешне смартфон похож на Pro версию, кроме отверстием в экране для одной фронтальной камеры на 16 Мп.

Смартфон Realme 6 оснастили 6.5 дюймовый IPS дисплей с разрешением экрана FHD+ и частоту обновления изображения на 90 Гц.

За производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G90T в паре с 4/6/8 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью на 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC Super Charge на 30 Вт.

Основная камеру получила четыре модуля на 64 Мп + 8 Мп +2 Мп + 2 Мп.

Цена

Realme 6 4/64 ГБ — 175 долларов

Realme 6 6/128 ГБ — 204 долларов

Realme 6 8/128 ГБ — 218 долларов

Работает новинка на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI 1.0. Смартфон поступит в продажу с 13 марта.