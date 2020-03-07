Realme 6 с процессором MediaTek Helio G90T и экраном на 90 Гц

2020-03-07, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Realme 6; [21]
Вслед за Redme 6 Pro, компания Realme представила и упрощенную версию смартфона с названием Realme 6.

Внешне смартфон похож на Pro версию, кроме отверстием в экране для одной фронтальной камеры на 16 Мп.

Смартфон Realme 6 оснастили 6.5 дюймовый IPS дисплей с разрешением экрана FHD+ и частоту обновления изображения на 90 Гц.

За производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G90T в паре с 4/6/8 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью на 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC Super Charge на 30 Вт.

Основная камеру получила четыре модуля на 64 Мп + 8 Мп +2 Мп + 2 Мп.

Работает новинка на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI 1.0. Смартфон поступит в продажу с 13 марта.

Цена

  • Realme 6 4/64 ГБ — 175 долларов
  • Realme 6 6/128 ГБ — 204 долларов
  • Realme 6 8/128 ГБ — 218 долларов

Комментарии и отзывы Realme 6
Лучший смартфон Huawei в 2020 году. HUAWEI P30 8/128GBЛучший смартфон Huawei в 2020 году. HUAWEI P30 8/128GB
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC (NE6208SS19P2-180T)Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC (NE6208SS19P2-180T)
Обзор GetLux Mini Ears. Недорогие TWS наушники с Bluetooth 5.0Обзор GetLux Mini Ears. Недорогие TWS наушники с Bluetooth 5.0
Обзор T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz (TF10D416G3600HC14CDC01). Оперативная память для AMD и IntelОбзор T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz (TF10D416G3600HC14CDC01). Оперативная память для AMD и Intel
Обзор вентиляторов Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition (CL-F088-PL12SW-A)Обзор вентиляторов Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition (CL-F088-PL12SW-A)
Компания Samsung продала более 1 миллион...
Компания Samsung продала более 1 миллионПрезидент компании Samsung Electronics Янг Сон поделился статистикой продаж складного смартфона Galaxy Fo...
Обзор SVEN SRP-755. Радиоприемник с функ...
Обзор SVEN SRP-755. Радиоприемник с функТестируемая сегодня портативная колонка SVEN SRP-755 выполнена в ретро стиле. Это, по сути, радиоприемник...
Недорогой смартфон Moto G8 Power Lite по...
Недорогой смартфон Moto G8 Power Lite поНапомним, что в первых числах февраля компания Motorola представила свой новый смартфон Moto G8 Power с б...
Redmi 9 и его функции...
Redmi 9 и его функцииКомпания Redmi выпустила флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Redmi 9. Аппарат имеет ак...
Бывший разработчик DayZ теперь возглавля...
Бывший разработчик DayZ теперь возглавляИгровая студия THQ Nordic объявила о создании новой внутренней студии Nine Rocks Games. ...
Машинка на радиоуправлении - лучший пода...
Машинка на радиоуправлении - лучший подаХотите сделать классный подарок другу, брату, товарищу или племяннику? У нас для вас просто шикарные ново...
Google Maps исполнилось 15 лет...
Google Maps исполнилось 15 лет6 февраля 2005 года был запущен Google Maps. Она стала одной из самых популярных в мире. Google Maps позв...
Трейлер Иди к папочке скоро появится в к...
Трейлер Иди к папочке скоро появится в кОчень чувствительный парень по имени Норвал получает приглашение от отца, которого не видел 30 лет. Норва...
Xiaomi объявила дату презентации Redmi N...
Xiaomi объявила дату презентации Redmi N Китайская ко...
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 II оц...
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 II оцНемецкие ритейлеры рассекретили европейские цены на представленные вчера смартфоны Sony Xperia 1 II и Xpe...
Detroit: Become Human повысила планку дл...
Detroit: Become Human повысила планку длРазработчик Quantic Dream значительно повысил оба требования. Сначала Quantic Dream объявила, что игрокам...
Смартфон Realme X с выдвижной селфи-кам...
Смартфон Realme X с выдвижной селфи-камПопулярный смартфон Realme X упал в цене в два раза на китайском рынке. Конфигурация памяти 4/64 ГБ памят...
Обзор be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm (BL091). Тихие корпусные вентиляторыОбзор be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm (BL091). Тихие корпусные вентиляторы
Обзор COUGAR IMMERSA PRO TI. Добротные игровые наушникиОбзор COUGAR IMMERSA PRO TI. Добротные игровые наушники
Обзор ASUS ROG Strix G731. Добротный игровой ноутбук с Intel и графикой RTXОбзор ASUS ROG Strix G731. Добротный игровой ноутбук с Intel и графикой RTX
Обзор Vizant 250 Assist. Двухканальный видеорегистратор с парктроникомОбзор Vizant 250 Assist. Двухканальный видеорегистратор с парктроником
Обзор Fractal Design Define S2 Vision RGB Black. Стильный корпус с подсветкойОбзор Fractal Design Define S2 Vision RGB Black. Стильный корпус с подсветкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor